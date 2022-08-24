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Ворог вночі атакував Харківщину «Калібрами» та С-300: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вночі атакував Харківщину «Калібрами» та С-300: є постраждалі
Наслідки ворожої атаки на Харківщину
ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки

Російські загарбники на Харківщині вночі обстріляли Шевченківський та Харківський райони. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов. 

«Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – «Калібр». Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі», – йдеться в повідомленні.

Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.

Близько 00:30 ночі ворог знову завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.

Вчора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: Харківщина окупанти ракета війна в Україні

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