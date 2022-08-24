День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень

У 2022 році День Незалежності пройде без святкувань

В Україні посилюють заходи безпеки в день головного державного свята

Цього року День Незалежності в Україні проходитиме зі значними обмеженнями через розв’язану Кремлем війну й високу загрозу ракетних ударів. 24 серпня Національна поліція України посилює патрулювання.

По всій території України за порядком стежитимуть майже 6,5 тисяч нарядів патрульних поліцейських, вибухотехніків, кінологів та спецпризначенців.

Поліція звертається до громадян та радить носити при собі документи, дотримуватись вимог комендантської години та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб.

Правоохоронці закликають українців бути пильними і у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

Обмеження, що діятимуть в Україні 24 серпня

Київ

У столиці не будуть змінювати дію комендантської години, однак діятиме заборона на проведення будь-яких масових заходів.

З 21 по 24 серпня метро Києва працює за скороченим графіком - з 6:00 по 21:00. Під час повітряної тривоги рух зупинятиметься на наземних станціях, а під землею рух продовжиться.

Однак в якості бомбосховища станції працюють цілодобово. Щоб увійти в метро під час повітряної тривоги під час комендантської години (23:00-5:00), потрібно мати при собі документ, що підтверджує особу.

Столична влада закликає киян бути особливо пильними цього тижня, у разі перших сигналів тривоги одразу прямувати в укриття, оскільки найближчими днями можливі загрози завдання російськими військами ракетно-бомбових ударів.

До 26 серпня територіальні центри соціального обслуговування будуть частково працювати віддалено, а ЦНАПи Києва до 25 серпня будуть працювати тільки на видачу готових паспортів.

Харків

На День Незалежності в Харківській ОВА вирішили запровадити подовжену комендантську годину – вона розпочнеться о 19:00 23 серпня й закінчиться о 7:00 25 серпня.

У зазначений час забороняється перебувати на вулиці. Крім того, УЗ скасувала приміські та регіональні поїзди з Харкова на період затяжної комендантської години. Метро також змінює графік роботи. На День Незалежності підземка працювати не буде, а 23 та 25 серпня за скороченим графіком – з 7:00 до 18:00. Наземний транспорт також працюватиме за новим графіком із вихідним на День Незалежності, а ось 23 та 25 серпня – із 7:00 до 18:30.

Миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв і область на 23-24 серпня не закриватимуть. У Миколаєві всіх працівників залишать працювати дистанційно. Суттєвих змін комендантської години не планується.

Чернігів

«Ухвалене рішення щодо заборони проведення масових заходів по всій області з 23 по 25 серпня. Часові рамки комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватися вже чинних: 23:00-4:00, Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00», – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Дніпро

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що цього року через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні та не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Всі підприємства та установи просять, за можливості, працювати дистанційно.

Комендантська година в області без змін.

У Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21:00, у Криворізькому – з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам’янському районах – з 23:00. Усюди триває до 5:00 У Кам’янському та Дніпрі – комендантська година з опівночі й до 5 ранку. Подовжили її лише в Синельниківському районі. Там вона з 21:00 до 6:00.

У цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень і вночі в посиленому режимі – як і всі ці місяці.

Запоріжжя

«Наближаються довгоочікувані свята – День Державного Прапора та День Незалежності України. З року в рік ми звикли, що ці дні ми святкуємо разом на площах своїх міст. Але нині йде війна. Ворог жорстокий і підступний. Тому в цьому році ми повинні відмовитися від масових заходів задля збереження свого життя і здоров’я. Тож 23-25 серпня 2022 року проведення масових заходів заборонено!», – написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Одеса

Одеська обласна військова адміністрація закликала всіх цього тижня бути особливо пильними: дотримуватися заходів безпеки й за сигналами повітряної тривоги одразу йти в укриття. Комендантська година без змін із 23:00 до 6-ї ранку.

«Проведення масових заходів із нагоди Дня Незалежності буде заборонено, адже ворог непередбачуваний. Пам’ятайте: прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам і вашим близьким!» – зазначили в ОВА.

Краматорськ та Слов'янськ

24 серпня в громадах діятиме заборона на будь-які масові заходи, а також діяльність установ і організацій усіх форм власності, включно з «Укрпоштою», «Новою Поштою», відділеннями банків і закладами громадського харчування.

Не ходитиме громадський транспорт, не виїжджатимуть евакуаційні поїзди. На дводенний період буде зупинено видавання гуманітарної допомоги.

Чернігів

Чернігівці залишаться без масових гулянь і святкових заходів. У місті та області часові рамки комендантської години не змінюватимуться – з 23:00 до 4:00 (Городнянська ТГ – з 22:00 до 5:00).

Кропивницький

24 серпня в Кіровоградській області велелюдних святкувань не буде, влада анонсувала посилення заходів безпеки. Комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.