Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
У 2022 році День Незалежності пройде без святкувань
фото з відкритих джерел

В Україні посилюють заходи безпеки в день головного державного свята

Цього року День Незалежності в Україні проходитиме зі значними обмеженнями через розв’язану Кремлем війну й високу загрозу ракетних ударів. 24 серпня Національна поліція України посилює патрулювання.

По всій території України за порядком стежитимуть майже 6,5 тисяч нарядів патрульних поліцейських, вибухотехніків, кінологів та спецпризначенців.

Поліція звертається до громадян та радить носити при собі документи, дотримуватись вимог комендантської години та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб.

Правоохоронці закликають українців бути пильними і у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

Обмеження, що діятимуть в Україні 24 серпня

Київ

У столиці не будуть змінювати дію комендантської години, однак діятиме заборона на проведення будь-яких масових заходів.

З 21 по 24 серпня метро Києва працює за скороченим графіком - з 6:00 по 21:00. Під час повітряної тривоги рух зупинятиметься на наземних станціях, а під землею рух продовжиться.

Однак в якості бомбосховища станції працюють цілодобово. Щоб увійти в метро під час повітряної тривоги під час комендантської години (23:00-5:00), потрібно мати при собі документ, що підтверджує особу.

Столична влада закликає киян бути особливо пильними цього тижня, у разі перших сигналів тривоги одразу прямувати в укриття, оскільки найближчими днями можливі загрози завдання російськими військами ракетно-бомбових ударів.

До 26 серпня територіальні центри соціального обслуговування будуть частково працювати віддалено, а ЦНАПи Києва до 25 серпня будуть працювати тільки на видачу готових паспортів.

Харків

На День Незалежності в Харківській ОВА вирішили запровадити подовжену комендантську годину – вона розпочнеться о 19:00 23 серпня й закінчиться о 7:00 25 серпня.

У зазначений час забороняється перебувати на вулиці. Крім того, УЗ скасувала приміські та регіональні поїзди з Харкова на період затяжної комендантської години. Метро також змінює графік роботи. На День Незалежності підземка працювати не буде, а 23 та 25 серпня за скороченим графіком – з 7:00 до 18:00. Наземний транспорт також працюватиме за новим графіком із вихідним на День Незалежності, а ось 23 та 25 серпня – із 7:00 до 18:30.

 Миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв і область на 23-24 серпня не закриватимуть. У Миколаєві всіх працівників залишать працювати дистанційно. Суттєвих змін комендантської години не планується.

Чернігів

«Ухвалене рішення щодо заборони проведення масових заходів по всій області з 23 по 25 серпня. Часові рамки комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватися вже чинних: 23:00-4:00, Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00», – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Дніпро

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що цього року через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні та не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Всі підприємства та установи просять, за можливості, працювати дистанційно.

Комендантська година в області без змін.

У Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21:00, у Криворізькому – з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам’янському районах – з 23:00. Усюди триває до 5:00 У Кам’янському та Дніпрі – комендантська година з опівночі й до 5 ранку. Подовжили її лише в Синельниківському районі. Там вона з 21:00 до 6:00.

У цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень і вночі в посиленому режимі – як і всі ці місяці.

Запоріжжя

«Наближаються довгоочікувані свята – День Державного Прапора та День Незалежності України. З року в рік ми звикли, що ці дні ми святкуємо разом на площах своїх міст. Але нині йде війна. Ворог жорстокий і підступний. Тому в цьому році ми повинні відмовитися від масових заходів задля збереження свого життя і здоров’я. Тож 23-25 серпня 2022 року проведення масових заходів заборонено!», – написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Одеса

Одеська обласна військова адміністрація закликала всіх цього тижня бути особливо пильними: дотримуватися заходів безпеки й за сигналами повітряної тривоги одразу йти в укриття. Комендантська година без змін із 23:00 до 6-ї ранку.

«Проведення масових заходів із нагоди Дня Незалежності буде заборонено, адже ворог непередбачуваний. Пам’ятайте: прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам і вашим близьким!» – зазначили в ОВА.

Краматорськ та Слов'янськ

24 серпня в громадах діятиме заборона на будь-які масові заходи, а також діяльність установ і організацій усіх форм власності, включно з «Укрпоштою», «Новою Поштою», відділеннями банків і закладами громадського харчування.

Не ходитиме громадський транспорт, не виїжджатимуть евакуаційні поїзди. На дводенний період буде зупинено видавання гуманітарної допомоги.

Чернігів

Чернігівці залишаться без масових гулянь і святкових заходів. У місті та області часові рамки комендантської години не змінюватимуться – з 23:00 до 4:00 (Городнянська ТГ – з 22:00 до 5:00).

Кропивницький

24 серпня в Кіровоградській області велелюдних святкувань не буде, влада анонсувала посилення заходів безпеки. Комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. 

Читайте також: 

Теги: комендантська година День Незалежності

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням
Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням
День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку
На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
64K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
53K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
50K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
37K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
35K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту