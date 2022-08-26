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Уночі Миколаїв здригнувся від вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Миколаїв здригнувся від вибухів
Вибухи в місті пролунали уночі
фото з відкритих джерел

У Миколаєві три години тривала повітряна тривога

У ніч на 26 серпня у Миколаєві знову гриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибухи почали лунати близько 03:35, інформує місцеве видання «Новини-N».

Відразу після початку обстрілу було оголошено повітряну тривогу.

Відбій повітряної тривоги було дано о 6:26.

Уночі Миколаїв здригнувся від вибухів фото 1

Як повідомлялося, в Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

У ніч на 25 серпня Миколаїв також зазнав обстрілів. Відомо про влучання в приватний житловий сектор.

Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна

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