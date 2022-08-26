Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)

Було чутно близько шести-семи вибухів

Рашисти близько 14:00 обстріляли Миколаївщину, влучили по мирному населенню. Під обстріли потрапило смт Березнегувате Баштанського району області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

Загалом, зі слів місцевих мешканців, було чутно близько шість-сім вибухів. Один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. «В результаті цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок, в якому на той момент перебувала жінка, 1956 р. н. Для проведення аварійно-рятувальних робіт на місце прибув черговий караул 9 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону. В понівеченій оселі рятувальники виявили шоковану постраждалу, вивели її назовні та передали лікарям. З травмою голови жінку госпіталізовано до лікувального закладу. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки, там попередньо без жертв», – зазначається у повідомленні.

Інші члени родини в момент влучання боєприпасу знаходилися в іншому місці та не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня у Миколаєві гриміли вибухи. Відразу після початку обстрілу було оголошено повітряну тривогу.