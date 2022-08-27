Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня
уночі росіяни завдали удару по Дніпропетровщині
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Уночі та зранку – гучні звуки вибухів у Запоріжжі

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 27 серпня.

Запорізька область

Сьогодні вночі та зранку – гучні звуки вибухів у Запоріжжі. З боку окупованої Василівки ворог атакував з реактивних систем залпового вогню населені пункті поблизу Запоріжжя. Пізно ввечері спрацювала система ППО, тож 6 ракет впали поза межами оселищ.

Рано вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Окупант атакував об’єкти інфрастуктури в Шевченківському  районі міста та поблизу обласного центру.

Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Дніпропетровщина

Ворог за ніч сім разів обстріляв Нікопольський район і тричі – Криворізький. У Нікополі пошкоджені 10 приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без електрики лишилися майже 5 000 родин.

У Марганецькій та Червоногригорівській  громадах  є пошкоджене житло. Без постраждалих. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачному масиву та енергетичному підприємству. Є руйнування. Без постраждалих.

Харківщина

Уночі – обстріл центру міста, Основʼянський і Київський райони. Влучання в землю, пошкоджені сусідні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась.

За минулу добу – обстріли Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів.

Луганщина

За минулу ніч ворог завдав 23 артилерійських обстріли, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів.

Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. У районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Донеччина

Уночі – артилерійський обстріл Бахмуту, зайнялось щонайменше 6 будинків. Поранено чоловіка.

Обстріл Слов'янська – влучили у територію промислових керамічних складів. Обстріли околиць Торецька. 

За добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Слов’янськ, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, с. Відрадне, с. Нетайлове, с. Олександрівка с. Максимільянівка.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

За добу пр області – 2 загиблих, 12 поранених.

Миколаївщина

Орієнтовно о 04:30 місто Миколаїв зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Тривають обстріли Широківської громади. Близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Зранку – обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

Херсонщина

Низка гучних вибухів в області . В черговий раз влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах. Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який не придатний для використання. Тож на своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст.

Бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами.

На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно.

Теги: окупанти росія війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває і на інформаційному фронті
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Вчора, 12:27
Рашистам не вдалося знищити жодного Himars 
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Вчора, 16:36
Наслідки рашистської атаки на Україну
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня
Вчора, 09:07

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів
В Україні загинув американець
В Україні загинув американець
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
Десять ударів за ніч: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)
Десять ударів за ніч: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
У кількох областях прогриміли вибухи
32K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
20K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
16K
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
15K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
15K
Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту