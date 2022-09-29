Миколаївщина: зенітники збили два ворожих штурмовики

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій

Вчора Повітряні сили приземлили три «Орлани»

Українські захисники сьогодні, 29 вересня, знищили два російських штурмовики. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування «Південь» збито два російських штурмовики Су-25», – йдеться в повідмоленні.

Крім того, за вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ліквідовано три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.