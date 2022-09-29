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Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)
Безпілотник був збитий стрілецькою зброєю
фото з відкритих джерел

Українські військові у четвер, 29 вересня, збили російський безпілотник «Орлан-10»

Російський безпілотник «Орлан-10» був збитий українськими воїнами зі стрілецької зброї в Сумській області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську «пташку». Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ «Суми», мінус один російський «Орлан-10», що перетнув кордон України», – зазначив Живицький у Telegram.

Відзначимо, що вартість одного «Орлану-10» близько $80-120 тис., залежно від комплектації.

Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото) фото 1

Нагадаємо, 23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні.

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Теги: безпілотник ЗСУ війна Зброя Росії Сумщина

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Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)
Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)
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