Українські воїни збили на Сумщині російський безпілотник вартістю понад $100 тис. (фото)

Українські військові у четвер, 29 вересня, збили російський безпілотник «Орлан-10»

Російський безпілотник «Орлан-10» був збитий українськими воїнами зі стрілецької зброї в Сумській області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську «пташку». Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ «Суми», мінус один російський «Орлан-10», що перетнув кордон України», – зазначив Живицький у Telegram.

Відзначимо, що вартість одного «Орлану-10» близько $80-120 тис., залежно від комплектації.

Нагадаємо, 23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні.

Читайте також: ЗСУ збили рідкісний дрон-розвідник окупантів (фото)