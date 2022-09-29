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Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ
Поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті
фото: Генштаб

Мобілізовані рашисти одразу потрапили у полон ЗСУ

Українські військові почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих рашистів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Перші свіжомобілізовані росіяни – уже в полоні українських військових. Російське командування кинуло на фронт непідготовлених і небоєздатних «мобіків», – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що опублікована інтерактивна карта контрнаступу ЗСУ за останній тиждень. Успішні дії ЗСУ не зупинилися в Харківській області, а перейшли й на Луганську. Поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті.

Зараз сили оборони сковують ворога і на Херсонщині, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

«Українські захисники не зупинилися на звільнених територіях Харківщини та продовжили звільняти рідну землю від загарбників. ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують лиманське угруповання росіян. Також українська армія почала визволяти Луганську область», – поінформували у Центрі.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: Луганщина контрнаступ ворог фронт рашисти військові полон Генштаб Дніпро армія росіяни

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