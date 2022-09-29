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На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сили оборони завдають значних втрат окупантам
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 вересня

Триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 вересня.

За минулу добу противник завдав три ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

Наші перемоги

Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили чотири БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами.

Поповнення втрат у військах окупантів

Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.

Також противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня до Лимана Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області 2 тис. осіб, мобілізованих з Криму. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

Читайте також: Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб мобілізація Україна втрати

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