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Міненерго назвало головну мішень окупантів у прифронтових регіонах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міненерго назвало головну мішень окупантів у прифронтових регіонах
Цього опалювального сезону обстріли енергоінфраструктури були переважно у прифронтових регіонах
фото: ДСНС (ілюстративне)

Опалювальний сезон минає без масованих обстрілів енергоінфраструктури

Російські окупанти засередилися на обстрілах енергоінфраструктури у прифронтових районах. Про це повідомив заступник глави Міненерго Ярослав Демченков в ефірі національного телемарафону.

«У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масованих обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах», – заявив посадовець.

За словами Демченкова, в таких районах знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти та в систему газопостачання.

Нині фахівці проводять роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній. Зокрема, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб «потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко втілені».

Крім того, Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах. Він нагадав, що Україна вже має досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, що через атаку ворожих дронів уночі 3 лютого сталася пожежа на підстанції «Укренерго». Стався збій у роботі одного з об'єктів генерації, через що 7,5 тисяч абонентів залишилися без світла.

Теги: Міненерго електроенергія обстріл

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