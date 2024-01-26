Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів

Зеленський заслухав доповіді про оперативну інформацію на гарячих напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорив ситуацію біля Авдіївки, Куп’янська та на півдні. Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.

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Зокрема, президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова.

«Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності міжнародної технічної допомоги, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування», – зауважив Зеленський.

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Очільник України також заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, зокрема від російських обстрілів.

«Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря», – зазначив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 січня, українські військові знищили 161 ворожий БпЛА на Таврійському напрямку. Росіяни тим часом посилили наступальні та штурмові дії.

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні.

До слова, триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.