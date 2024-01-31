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Енергосистема України збережена, однак попереду багато випробувань – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Енергосистема України збережена, однак попереду багато випробувань – Зеленський
Зеленський наголосив, що енергетична ситуація в Україні значно відрізняється від тогорічної
фото: скріншот з відео

За словами Зеленського, російські окупанти протягом зими неодноразово намагатимуться пошкодити українську енергосистему

Україні вдалось зберегти енергосистему на тлі постійних російських атак. Але нашій країні ще доведеться багато пройти цієї зими. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що щодня та щоночі російські терористи атакують Україну ракетами та дронами. Значну частину збивають українські сили протиповітряної оборони, але є багато влучань.

«Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулої зими, енергетична ситуація. Система збережена», – додав Зеленський.

За словами глави України, українців забезпечують енергією, а енергетичні об'єкти забезпечують захистом.

«Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще доведеться багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни намагатимуться зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу», – додав президент.

Зеленський також подякував усім українським військовим, які щодня та щоночі на бойових чергуваннях захищають небо нашої країни.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів.

До слова, Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Ukraine – USAID Україна передало «Укренерго» два високовольтні автотрансформатори. Закупівля і доставка цього обладнання профінансована урядом США через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Теги: енергетика Володимир Зеленський президент обстріл електроенергія

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