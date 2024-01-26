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Через три дні стартує відключення боржників від світла. Кому приготуватися

Христина Петренко
glavcom.ua
Через три дні стартує відключення боржників від світла. Кому приготуватися
Мораторій на відключення боржників все ще діятиме на деяких територіях України
фото ілюстративне

На рівні законодавства встановлено декілька механізмів розв'язання проблеми заборгованості

З 29 січня енергопостачальники можуть відключати електроенергію боржникам. Пов'язано це з тим, що Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Утім, мораторій і далі діятиме на територіях, окупованих ворогом, і тих, де тривають бойові дії. 

Що робити боржнику

Найкращий вихід для боржників (щоб не опинитися без майна і без житла) – почати перемовини з компанією-постачальником послуги й укласти з нею угоду про реструктуризацію своїх боргів.

«На рівні законодавства встановлено декілька механізмів розв'язання проблеми заборгованості, – пояснює юристка Наталія Гутаревич. – Перший передбачає надання можливості реструктуризації (відтерміновування) заборгованості. Для цього необхідно звернутися до постачальника (виконавця) ЖКП та укласти відповідну угоду». 

Утім, зазначає правниця, постачальник може відмовити в реструктуризації або вимагати від споживача документи, що підтверджують його неплатоспроможність.

Якщо врегулювання заборгованості за домовленістю сторін (реструктуризація) не застосовувалась або виявилася неефективною, боржник, зазначає Наталія Гутаревич, може бути притягнутий до відповідальності в таких формах:

  • стягнення пені;
  • припинення надання комунальних послуг;
  • обмеження у користуванні та розпорядженні майном (арешт майна, наприклад коштів на банківському рахунку);
  • стягнення з доходу (заробітної плати, пенсії, стипендії тощо);
  • погашення заборгованості за рахунок майна боржника (аж до виселення з житла та звернення стягнення на нерухомість).

Слід зауважити, що самостійно постачальник/виконавець ЖКП може застосувати до боржника лише заходи щодо припинення надання відповідної послуги. Усі інші заходи відповідальності застосовуються за рішенням суду, яке, однак, може бути отримане у спрощеному порядку без участі боржника. Йдеться про наказне провадження на вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, додає Наталія Гутаревич.

Можливий результат повернення каральних заходів

Прийняте рішення щодо скасування мораторію для більшості споживачів дасть змогу покращити ситуацію із заборгованістю, переконаний голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. І вона вже почала змінюватися, зазначають постачальники електроенергії.

«29 грудня 2023 року Кабінет міністрів України своєю постановою скасував мораторій на відключення через борги за спожиті ЖКП тих боржників, які мешкають у регіонах, де не ведуться бойові дії та які не перебувають під тимчасовою окупацією. За перші кілька тижнів ми вже спостерігаємо позитивний вплив урядового рішення на поліпшення фінансової ситуації. Усі заборговані раніше кошти, що надходять зараз від споживачів, будуть спрямовані на розрахунки постачальника електроенергії з іншими учасниками ринку – на погашення боргів оператору системи передачі, оператору системи розподілу, власникам приватних сонячних електростанцій тощо», – каже Володимир Крупко, CEO Групи Tolk.

Він нагадав, що кожний вчасно сплачений платіж за електричну енергію – це внесок у відновлення пошкодженої війною енергоінфраструктури, у стабільність енергосистеми, в енергетичну безпеку України. Тож рішення уряду має позитивно вплинути на ринок, вважають електропостачальники.

Зазначимо, що уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців.

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Теги: НКРЕКП електроенергія Укренерго відключення боржники

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