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Під обстріл РФ потрапила підстанція «Укренерго»: яка ситуація в енергосистемі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під обстріл РФ потрапила підстанція «Укренерго»: яка ситуація в енергосистемі
Фахівці «Укренерго» розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Дніпропетровщині сталося влучання в об’єкт критичної інфрастурктури 

Через атаку ворожих дронів вночі 3 лютого сталася пожежа на підстанції «Укренерго». Стався збій у роботі одного з об'єктів генерації, через що 7,5 тисяч абонентів залишилися без світла. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Як зазначається, влучання в об’єкт критичної інфрастурктури сталося у Дніпропетровській області. 

«Через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії. Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг», – йдеться в повідомленні.

Фахівці «Укренерго» розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів.

За даними Міненерго, сталися відключення повітряних ліній електропередачі. Станом на 7:30 ранку без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів у Кривому Розі. Критична інфраструктура заживлена.

Нагадаємо, що вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей. Введені графіки аварійних відключень світла.

Раніше, ввечері 2 лютого, у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Теги: обстріл електроенергія інфраструктура Укренерго

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