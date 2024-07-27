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Міністерка оборони Чехії завітала в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міністерка оборони Чехії завітала в Україну
Очільниця чеського Міноборони розпочала свій візит в Україну в четвер, 25 липня
фото: міноборони Чехії

Яна Чернохова вшанувала пам'ять українських солдатів, які загинули, захищаючи свою батьківщину

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова разом із делегацією здійснили триденний візит в Україну. Про це повідомило міноборони Чехії.

«Ми відвідали місця, які тісно пов'язані з нашими солдатами Першої та Другої світової війни. Жертв обох великих воєн і героїв Східного фронту необхідно пам'ятати в контексті тривалої безглуздої агресії путінської Росії», – заявила Чернохова.

Під час поїздки вона також вшанувала пам'ять українських солдатів, які нещодавно загинули, захищаючи свою батьківщину.

Чернохова обговорила з представниками місцевих органів влади гуманітарну допомогу, яку Чехія може надати місцевим жителям напередодні зими. Міністерка подякувала їм за турботу про чеські військові поховання.

Очільниця чеського Міноборони розпочала свій візит в Україну в четвер. На цвинтарі села Садагура поблизу Чернівців вона поклала квіти на згадку про чехословацьких бійців, які загинули в різних місцях правобережної України під час Другої світової війни.

Крім цього, делегація Міноборони Чехії обговорила з представниками місцевої влади можливість масштабної реконструкції цього пам'ятника.

У п'ятницю Чернохова та делегація відвідали Старий Мартинів на Івано-Франківщині, де на місцевому цвинтарі поховано понад 700 солдатів із чеських земель, які загинули в 1915 році. Також делегація відвідала в селі Цебрів під Тернополем місце поховання кількох сотень військовослужбовців, полеглих у 1915-1916 рр.

Представники міноборони Чехії обговорять із місцевою владою питання про створення гідного меморіального місця.

Останнім чеська делегація відвідала село Озерне, де Чернохова та представники місцевої влади в костелі помолилися за закінчення війни в Україні.

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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова разом із делегацією здійснили триденний візит в Україну
фото: міноборони Чехії

Нагадаємо, що Чехія запускає новий проєкт щодо постачання артилерійських снарядів Збройним силам України.

Крім того, Чехія цього і наступного місяця відправить Україні 50 тис. боєприпасів.

Як повідомлялося, влада Чехії заявила про плани підготувати до чотирьох тисяч військовослужбовців Збройних сил України до кінця поточного року.

До слова, Чехія приєдналася до коаліції безпілотників для України після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

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