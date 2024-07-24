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Чехія запускає нову ініціативу із закупівлі снарядів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чехія запускає нову ініціативу із закупівлі снарядів для України
В Україну в червні прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в межах чеської ініціативи
фото з відкритих джерел

У проєкті з постачання боєприпасів для ЗСУ братимуть участь п'ять збройових компаній

Чехія запускає новий проєкт щодо постачання артилерійських снарядів Збройним силам України. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Radio Prague International.

За очільниці Міноборони, у проєкті під робочою назвою «Ініціатива-2025» братимуть участь п'ять збройових компаній, які вже постачають боєприпаси ЗСУ.  

«Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, то швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – заявила Чернохова.

Попередньо у проєкті братимуть участь Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE та DSS.

Зараз Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони збирає інформацію від збройових компаній щодо того, яку кількість боєприпасів вони зможуть надати Україні.

Нагадаємо, Чехія цього і наступного місяця відправить Україні 50 тис. боєприпасів.

Як повідомлялося, влада Чехії заявила про плани підготувати до чотирьох тисяч військовослужбовців Збройних сил України до кінця поточного року.

До слова, Чехія приєдналася до коаліції безпілотників для України після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

Читайте також: Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Теги: ЗСУ боєприпаси Чехія озброєння зброя

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