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До 100 тисяч боєприпасів щомісяця. Гарні новини від президента Чехії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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До 100 тисяч боєприпасів щомісяця. Гарні новини від президента Чехії
Петр Павел анонсував швидкі поставки снарядів Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Із вересня й до кінця року Україна отримуватиме 80–100 тисяч боєприпасів щомісяця

Чехія цього і наступного місяця відправить Україні 50 тисяч боєприпасів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає «Суспільне» з покликанням на чеський суспільний мовник.

За словами лідера Чехії, з вересня до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.

До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.  Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. «Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Як повідомлялося, Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни. 

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Теги: Чехія Україна боєприпаси

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