До 100 тисяч боєприпасів щомісяця. Гарні новини від президента Чехії

Із вересня й до кінця року Україна отримуватиме 80–100 тисяч боєприпасів щомісяця

Чехія цього і наступного місяця відправить Україні 50 тисяч боєприпасів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає «Суспільне» з покликанням на чеський суспільний мовник.

За словами лідера Чехії, з вересня до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.

До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. «Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Як повідомлялося, Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни.