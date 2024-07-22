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Ще одна країна приєдналася до коаліції дронів для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ще одна країна приєдналася до коаліції дронів для України
Чехія підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО
фото ua.depositphotos.com

Чехія стала 16-ю країною, яка доєдналася до коаліції дронів

Чехія приєдналася до коаліції безпілотників для України після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомляє латвійське Міністерство оборони.

«Я дуже радий вітати Чехію в Коаліції безпілотників, яка допомагає Україні відбиватися від російського вторгнення. Кожна держава-учасниця Коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості», – підкреслив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Після приєднання Чехії кількість членів коаліції зросла до 16.

«Країни Коаліції безпілотників вже зробили значний внесок в українську армію, поставивши безпілотники. Цього року Латвія виділила €20 мільйонів на коаліцію безпілотників. Виробники та військові експерти також можуть випробувати свої безпілотники в Латвії та таким чином безперервно працювати над модернізацією технологій безпілотників», – зазначає Міністерство оборони.

Великобританія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина та Швеція – інші країни, які формують коаліцію разом з Латвією.

Нагадаємо, що країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро. 

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Теги: безпілотник Україна Чехія війна коаліція

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