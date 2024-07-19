Країна НАТО має намір щороку готувати тисячі військових ЗСУ

Чехія планує готувати до чотирьох тисяч солдатів ЗСУ щороку

Влада Чехії заявила про плани підготувати до чотирьох тисяч військовослужбовців Збройних сил України до кінця поточного року. Про це йдеться у договорі про співпрацю у сфері безпеки, підписаному представниками Праги та Києва на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії. У документі, опублікованому на сайті президента Володимира Зеленського, зазначається, що стільки ж військових Чехія готуватиме й у наступні роки.

«Учасники поділяють амбіції щодо щорічної підготовки до чотирьох тисяч українських військовослужбовців у 2024 році й надалі зокрема, але не виключно в рамках Військової тренувальної місії ЄС для України», – йдеться в документі.

Крім цього, дві країни планують розвивати спільні проєкти у галузі озброєнь, зокрема безпілотників, засобів РЕБ та бронетехніки. Мається на увазі також ремонт та відновлення пошкодженого обладання, зазначено в угоді.

Раніше президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою. Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.