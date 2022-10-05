Міністр оборони України емоційно відреагував на нову допомогу від США

Новий пакет військової допомоги США допоможе Збройним силам України ефективніше звільняти країну від загарбників

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів допоможе Збройним силам України ефективніше звільняти країну від загарбників. Про це у вівторок, 4 жовтня, написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи нову допомогу США на суму $625 млн.

Як зазначив міністр, найкраща нагорода для української армії за успішний наступ - це радість звільнених українців.

«А новий пакет допомоги у сфері безпеки від США на суму 625 мільйонів доларів допоможе нам ще ефективніше звільнити нашу землю», – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО.

Також наразі тривають навчання українських військових у Великій Британії.