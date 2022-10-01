Резніков повідомив, скільки стандартів НАТО опанували українські воїни

Українські військові проходили та проходять навчання на системах НАТО

Українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО. Про це повідомив заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО. За шість місяців війни ми опанували «натівську» зброєю, причому дуже складну. Артсистеми 155-го калібру, MLRS, зенітні установки Gepard і багато чого іншого», – зазначив Резніков.

Він також наголосив, що українські військові проходили та проходять навчання на цих системах та успішно їх використовують на полі бою.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі.