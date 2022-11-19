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Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни
Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року
фото з відкритих джерел

ЗСУ повернуть контроль над Кримом, ймовірно, до кінця грудня

Вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року. Про це заявив Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України в інтерв'ю Sky News.

Гаврилов уточнив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Щодо перспектив мирних переговорів з Кремлем, заступник міністра заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю покине територію України, у тому ж числі територію Криму та частини сходу країни.

«Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації», – сказав Гаврилов.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Теги: Міноборони Україна окупанти росія війна Крим

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