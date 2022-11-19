Як кримчани реагують на перемоги України: заява представниці Меджлісу

Росія спеціально змінювала демографічний ландшафт в окупованому Криму

Багато людей, які жили в Криму до окупації півострова 2014-го і досі залишаються там, чекають на Україну. І радісно сприймають кожну перемогу українських Збройних Сил. Але є й інша категорія – росіяни, які приїхали до Криму з різною метою після 2014-го. Про це вчора, 17 листопада, сказала членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель в ефірі телеканалу FreeДом.

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«Коли говоримо про настрої в Криму, потрібно про дві категорії громадян говорити. По-перше, це ті громадяни України, які жили на території Криму до 2014 року, залишилися жити. Які виїжджали, можливо, й поверталися. Можливо, родичі їхні виїхали. Зрозуміло, що вони чекають на ЗСУ. Люди говорять про те, що чекають, вони п’ють радісно каву, коли трапляються перемоги української армії», – розповіла Юксель.

Вона наголосила, що ці люди стежать за ситуацією, звертаються з різними питаннями: що їм робити, як поводитися, коли очікується наступ української армії і коли ж настане деокупація?

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«Люди переважно звертаються в приватному порядку. Ми, коли вже почалася повномасштабна агресія Росії, дуже чітко говорили нашим співвітчизникам, що їм потрібно підготуватися на випадок повномасштабної війни, якщо вони нікуди не їдуть, мати підвали, запас води, їжі, ліків, засобів для енергії, батарейок тощо. Тобто все те, що озвучувалося ось для нас, для тих, хто живе на материковій Україні, все це актуально і для жителів Криму», – сказала представниця Меджлісу.

При цьому вона наголосила, що є й інша категорія людей на півострові, які так звані «понаехавшие».

«Це, в основному, люди, які прибули до Криму після 2014-го року. Більшість із них приїхала все-таки з певними цілями: або з військовими, або з метою отримання комфортного житла біля моря, коли роздавали землю, давали підйомні. Росія проводила заселення Криму, спеціально змінювала демографічний ландшафт, привозила населення на той випадок, якщо раптом щось трапиться, щоб у неї було там російське населення», – зазначила Юксель.

За її словами, багато хто з таких людей зараз поспішає покинути Крим, адже зараз можна побачити тенденцію – сплеск продажу житла на півострові.

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«Зараз ми знову отримуємо інформацію про те, що житла дуже багато на продаж, вони хочуть поїхати, хочуть позбутися того, що у них є і залишити, так чи інакше, півострів», – сказала Юксель.

Також представниця Меджлісу звернула увагу, що у Криму серед місцевого населення також мешкають колаборанти. Вони створюють спеціальні Telegram-канали, відкривають акаунти в соцмережах та починають доносити, звертати увагу на тих людей, які підтримують Україну, каже Юксель.

«Вони навмисно звертають увагу, пишуть доноси, звернення, і місцева «влада» так звана реагує відповідно. Адже не раз говорилося про визнання української символіки екстремістською чи терористичною. І ось це ідіотизм. На жаль, такі випадки були і до повномасштабного вторгнення. Факт , що такі приклади є, і я так гадаю, що зараз їх буде ще більше на тлі успіхів української армії та на тлі реальних можливостей для деокупації Криму», – резюмувала Юксель.

Раніше окупанти підтвердили, що готуються до наступу ЗСУ у Криму.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

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Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку.