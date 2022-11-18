Окупанти підтвердили, що готуються до наступу ЗСУ у Криму

На території Криму проводять фортифікаційні роботи

У тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов в Telegram.

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«На території Криму проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан», – заявив він.

При цьому Аксьонов додав, що «безпека» Криму насамперед нібито забезпечуватиметься «заходами в Херсонській області». Про які саме заходи йдеться, гауляйтер не уточнив.

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Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.