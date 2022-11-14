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Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Поділ влади в Москві може допомогти повернути анексовані території 
фото з відкритих джерел

Україна може деокупувати без збройної боротьби Крим на тлі внутрішніх негараздів у РФ

Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Reuters.

Резніков вважає, що анексію Криму Росією врешті-решт буде вирішено без боїв, можливо, в результаті внутрішньої боротьби в Росії. Також, за словами міністра, Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з південного міста Херсона, і що зима сповільнить бойові дії, даючи обом сторонам шанс перегрупуватися.

В інтерв’ю Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тис. військових у Херсонській області, і що у неї все ще є сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на оголошення про відступ. 

Резніков сказав, що такий вихід звільнить сили обох сторін для боротьби в інших місцях, і припустив, що країна-терористка Росія може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області, яка також була частково окупована протягом кількох місяців.

«Зима загальмує будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно всім сторонам», – сказав він. 

Він передбачив, що Україна вийде з перерви сильною, підкріпленою тисячами солдатів, які навчаються в Британії. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму активісти підпільного руху «Атеш» заявили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців у шпиталях Сімферополя.

Як відомо, в окупованому Криму людям, які воюють в Україні на боці РФ чи можуть бути мобілізовані, почали приходити попередження від кримських партизанів. «Привіти» від них отримують і рідні учасників «спецоперації», яку розгорнув Путін проти України.

Теги: криза міністр росія Україна

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