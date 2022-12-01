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Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
Окупанти намагаються перегрупувати свої війська та відновити їх боєздатність
фото: Генштаб

Найбільша ворожа активність спостерігається на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Окрім того, що Росія готується до ракетного удару по Україні, рашисти також хочуть здійснити наступ. Про це заявили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах. З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів і здійснюватиме наступальні заходи», – сказала Маляр.

За даними Міноборони, РФ здійснюватиме наступ на Донецькому напрямку. Нині найбільша ворожа активність спостерігається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Путін наказав окупантам «повністю захопити Донецьку область».

«З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області РФ концентрує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках Росія зосереджується на тому, щоб утримати захоплені території», – додала Маляр.

Окупанти намагаються перегрупувати свої війська та відновити їх боєздатність.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

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Теги: війна відео кордон Міноборони місто Москва наступ путін рашисти росія Бахмут

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