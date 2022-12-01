Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)
фото скріншот відео

На Донецькому напрямку тривають найзапекліші бої

Журналісти американського телеканалу CNN показали, як українські військові захищають від ворожих Бахмут, що на Донеччині. Саме на тому напрямку зараз тривають найзапекліші бої.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російські зусилля навколо Бахмута показують, що Москва не зробила висновків з попередніх кампаній із великою кількістю жертв, які зосереджені лише з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Аналітики пишуть, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту. У наступні шість місяців вони змогли просунутися кілька кілометрів за раз.

Триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Бахмут відео військові місто Москва журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ витрачає бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту
Зусилля Росії в районі Бахмута вже зайшли в глухий кут – оцінка ISW
Сьогодні, 05:47
Окупанти будують оборонні рубежі під Бахмутом
Рашистська армія окопується неподалік від Бахмута (фото)
Сьогодні, 02:47
Внаслідок обстрілів постраждали 12 населених пунктів
У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)
Вчора, 14:25

Події в Україні

Соцмережі вибухнули жартами про фото терориста Гіркіна з «фронту» 
Соцмережі вибухнули жартами про фото терориста Гіркіна з «фронту» 
Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)
Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 грудня
Депутат-«кіборг»: ЗСУ не дозволять зробити з Херсона другий Маріуполь
Депутат-«кіборг»: ЗСУ не дозволять зробити з Херсона другий Маріуполь
Британська розвідка розкрила ключовий компонент військової доктрини РФ
Британська розвідка розкрила ключовий компонент військової доктрини РФ
«Отрубить английский язык». Рашисти назвали нову ціль війни в Україні 
«Отрубить английский язык». Рашисти назвали нову ціль війни в Україні 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
53K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
41K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
37K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
29K
У Росії закінчується час
21K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Новини

Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту