Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)

На Донецькому напрямку тривають найзапекліші бої

Журналісти американського телеканалу CNN показали, як українські військові захищають від ворожих Бахмут, що на Донеччині. Саме на тому напрямку зараз тривають найзапекліші бої.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російські зусилля навколо Бахмута показують, що Москва не зробила висновків з попередніх кампаній із великою кількістю жертв, які зосереджені лише з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Аналітики пишуть, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту. У наступні шість місяців вони змогли просунутися кілька кілометрів за раз.

Триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.