Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута

У нібито методичці не рекомендується згадувати втрати ЗСУ, посилатися на застаріле озброєння, а також позитивно висловлюватись про противника

Російські окупанти поширюють нібито українське керівництво щодо висвітлення подій на Бахмутському напрямку. У Міноборони назвали це смішним фейком. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У нібито методичці, зокрема, не рекомендується згадувати втрати ЗСУ, посилатися на застаріле озброєння, а також позитивно висловлюватись про противника. За порушення правил – нібито штраф 8000 грн.

«Ворог поширює смішний фейк. В чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? Розкриваю секрети роботи. У тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати – вона публічна», – зазначила представниця Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маляр наголосила, що в Україні щодня є публічна позиція щодо поточних подій президента у вечірніх зверненнях, щодня є позиція Міноборони і Генштабу.

«І наші пресофіцери-спікери, яких ви вже всі добре знаєте – Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський – також щодня повідомляють офіційну позицію», – додала вона.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.