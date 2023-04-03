Окупанти готують Маріуполь до запеклих боїв

Україну чекає нова битва за Маріуполь

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Росіяни продовжують укріплюватись. Мости. «Азовсталь». Ілліча. Порт. Не варто пірнати в самообман та вірити новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що максимальна мілітаризація міста безпосередньо засвідчує , що «херсонського сценарію» окупанти тут не планують.

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«Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно. Та не знецінюйте важку роботу наших героїв вигаданими «паніками окупантів», – додав він.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.