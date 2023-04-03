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Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сили оборони відбили понад 70 атак противника на чотирьох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 квітня

Триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Минулої доби лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Окрім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили  пункт управління, три райони зосередження живої сили, три позиції засобів протиповітряної оборони та шість інших важливих об’єктів ворога.

Дії загарбників на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Бахмут Авдіївка

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