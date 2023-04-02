У Бахмуті дуже гаряче: непомірно високі втрати не спиняють росіян

Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників

Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці», – написала заступниця міністра.

Маляр також запевнила, реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.

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Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий «великий» зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.