У Бахмуті дуже гаряче: непомірно високі втрати не спиняють росіян
Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників
Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці», – написала заступниця міністра.
Маляр також запевнила, реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.
Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий «великий» зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.
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