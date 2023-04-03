Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)

Чотири снаряди влучили в житловий квартал Херсона

Російські загарбники у неділю, 2 квітня, обстріляли Херсонську область 20 разів. Про це заявив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«За минулу добу противник здійснив – 20 обстрілів, випустив 131 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв один раз. Чотири снаряди влучили в житловий квартал міста», – сказав Прокудін.

Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула.

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Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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