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Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)
фото: Нацполіція

Чотири снаряди влучили в житловий квартал Херсона

Російські загарбники у неділю, 2 квітня, обстріляли Херсонську область 20 разів. Про це заявив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 20 обстрілів, випустив 131 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв один раз. Чотири снаряди влучили в житловий квартал міста», – сказав Прокудін.

 Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула.

Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото) фото 1
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото) фото 2
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото) фото 3

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Детальніше про ситуація в регіонах читайте тут.

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Теги: Херсонщина Херсон війна окупанти росія

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