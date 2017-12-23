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    Події в Україні

    Міноборони: у 2018 році Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів

    Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру
    Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів у 2018 році, заявив міністр оборони Степан Полторак. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK. «Ми плануємо приступити до будівництва заводу боєприпасів у 2018 році», — заявив він. [READ_MORE] За його словами, будівництво буде відбуватися в кілька етапів.
    • Сьогодні, 17:11
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    Міністр оборони Степан Полторак
    Міністр оборони Степан Полторак

    Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру

    Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів у 2018 році, заявив міністр оборони Степан Полторак. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

    «Ми плануємо приступити до будівництва заводу боєприпасів у 2018 році», — заявив він.

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    За його словами, будівництво буде відбуватися в кілька етапів.

    Полторак також підкреслив, що виділене фінансування у розмірі 1,4 мільярди гривень на даний проект є недостатнім.

    Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру, зокрема, 155-мм для артилерійських систем.

    Міністр додав, що наразі Збройним силам для виконання поставлених завдань вистачає боєприпасів, які знаходяться на складах.

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