Міноборони: у 2018 році Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру

Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів у 2018 році, заявив міністр оборони Степан Полторак. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK. «Ми плануємо приступити до будівництва заводу боєприпасів у 2018 році», — заявив він. [READ_MORE] За його словами, будівництво буде відбуватися в кілька етапів.



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Міністр оборони Степан Полторак

Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру

Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів у 2018 році, заявив міністр оборони Степан Полторак. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

«Ми плануємо приступити до будівництва заводу боєприпасів у 2018 році», — заявив він.

За його словами, будівництво буде відбуватися в кілька етапів.

Полторак також підкреслив, що виділене фінансування у розмірі 1,4 мільярди гривень на даний проект є недостатнім.

Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру, зокрема, 155-мм для артилерійських систем.

Міністр додав, що наразі Збройним силам для виконання поставлених завдань вистачає боєприпасів, які знаходяться на складах.