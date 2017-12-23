Міноборони: у 2018 році Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів
- Сьогодні, 17:11
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Міністр оборони Степан Полторак
Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру
Україна почне будівництво заводу з виробництва боєприпасів у 2018 році, заявив міністр оборони Степан Полторак. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
«Ми плануємо приступити до будівництва заводу боєприпасів у 2018 році», — заявив він.
За його словами, будівництво буде відбуватися в кілька етапів.
Полторак також підкреслив, що виділене фінансування у розмірі 1,4 мільярди гривень на даний проект є недостатнім.
Завод вироблятиме боєприпаси дефіцитного калібру, зокрема, 155-мм для артилерійських систем.
Міністр додав, що наразі Збройним силам для виконання поставлених завдань вистачає боєприпасів, які знаходяться на складах.