Міноборони України представило особливий «календар» для окупантів

Україна подякувала США, Британії та Польщі за підтримку

Міністерство оборони України перед новорічними святами поділилось адвент-календарем для РФ.

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У ньому впродовж 24 днів грудня – до Різдва – показуватимуть сюрпризи, які чекають на російських загарбників. Оскільки три перші дні грудня минули, то нам уже «відкрили» три комірчинки.

1 грудня Міністерство оборони України висловило подяку колегам з Міністерства оборони США за незмінну підтримку. Особливо вдячні за надання реактивних систем залпового вогню M142 Himars.

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«Ця зброя стала справжньою легендою на полі бою. Вона щодня надсилає вогняні подарунки окупантам та знищує російську техніку на мільйони доларів», – йдеться в повідомленні.

2 грудня висловили вдячність польським партнерам і Міноборони Польщі. Подякували як за постійну підтримку, так і за надання самохідної гаубиці AHS Krab.

«Краб» стала однією з перших 155-міліметрових артилерійських систем на озброєнні української армії. Ця гаубиця також стала кошмаром для окупантів у вправних руках артилеристів», – розповіли у Міноборони.

А вже 3 грудня висловили подяку британському Міністерству оборони. У нашому відомстві підкреслюють, що Велика Британія була першою державою Європи, яка надіслала зброю ЗСУ, щоб ми могли відбиватися від російської агресії. Цій же країні подякували за один з найкращих сучасних танків – Challenger 2.

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«Challenger 2 став ефективною зброєю в професійних руках українських воїнів. Вражаюче поєднання британських технологій та українського таланту допомагає звільняти нашу землю від окупантів», – наголошують у Міноборони.

Упродовж наступних днів у Міноборони продовжать «відчиняти комірки» адвент-календаря.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».