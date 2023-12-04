РФ контратакує на Запоріжжі, а ЗСУ мають успіхи поблизу Кремінної: карта боїв

Українські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута 3 грудня, але не досягли підтверджених успіхів

Українські війська 3 грудня продовжили наземні атаки в районі Кремінної та підтвердили там просування. Про це йдется у звіті ISW.

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ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наземні операції на лівому березі Херсонської області.

Харківщина та Луганщина

Окупанти 3 грудня продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. За даними українського Генштабу, ЗСУ відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сеньківки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

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Українські війська також продовжили локальні наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня і здійснили підтверджене просування. Опублікований відеозапис показує, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Діброви.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Сеньківки, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісництва.

Донеччина

Українські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута 3 грудня, але не досягли підтверджених успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Міноборони Росії заявило, що українські війська безуспішно атакували поблизу Кліщіївки. Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але 3 грудня не досягли підтверджених успіхів.

Окупанти провели наступальні операції під Авдіївкою 3 грудня і нещодавно досягли підтверджених успіхів, зокрема, просунулися на захід від залізниці на північ від Степового. Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського.

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Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, на південь від Тоненького та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Глава військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив 3 грудня, що російські війська відкрили два додаткові напрямки атаки на промислову зону на південний схід від Авдіївки та з боку Спартака під час третьої хвилі атак на Авдіївку, щоб відволікти українські сили. За його словами, російські війська чекають на покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в наступах.

Крім того, російські війська проводили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 3 грудня не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки та на південний схід від Вугледару.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупунзаявив, що заяви про російські досягнення у Мар'їнці не відповідають дійсності.

Південь

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Старомайорського.

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Українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 3 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Російські джерела стверджували, що війська РФ відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботиного та Новопрокопівки; і на північний захід від Вербового. Українські сили зберігають позиції на лівому березі та ведуть контрбатарейний вогонь у цьому районі.

Також 3 грудня росіяни продовжували контратакувати у західній частині Запорізької області, але жодних підтверджених успіхів не досягли.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбили російські контратаки на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та поблизу Новопокровки.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».