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ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія атакувала поблизу Кремінної

Українські війська продовжують вести наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. ЗСУ відбили контратаки росіян поблизу Роботиного та Вербового. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісу. Українські сили продовжували локалізовані наземні атаки поблизу Кремінної 3 грудня і нещодавно підтвердили наступ. 

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але успіхів не досягли.

Українські сили продовжили вести наступальні дії поблизу Бахмута. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили невдало атакували поблизу Кліщіївки. Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли успіхів. 

Російські війська 3 грудня провели наступальні операції поблизу Авдіївки. Кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російська армія просунулася на північ від Степового та на південний захід від Первомайського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки, Новокалинового, на південь від Тоненького, поблизу Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону, щоб відволікти увагу українських сил. Він також сказав, що російські війська чекають поліпшення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в штурмах.

Російські війська вели наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Вугледара.

Речник українського Таврійського угруповання військ Олександр Штупун заявив, що заяви про наступ росіян у Мар’їнці не є правдою.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджували, що війська РФ відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили контратаки росіян на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та в районі Новопокровки.

Українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херсонської області. Українська армія утримує позиції на східному березі та веде у цьому районі контрбатарейний вогонь. Російські блогери стверджували, що тривали бойові дії біля Кринок, але через туман і дощ темп бойових дій знизився.

Теги: Генштаб фронт наступ військові війна

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