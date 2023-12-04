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Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
На сході тривають пекельні бої
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 грудня

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито вісім атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Як повідомлялося, у ніч на 4 грудня російські окупанти атакували Україну 23-ма ударними БпЛА Shahed-136/131 та керованою авіаційною ракетою.

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Теги: Авдіївка Бахмут ЗСУ окупанти війна

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