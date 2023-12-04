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«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
Українці здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії
фото з відкритих джерел

На Заході є поширена теза про те, що український контрнаступ не мав значного прориву

Влітку ЗСУ вдалося досягнути важливого прориву, але на Заході мало хто звернув увагу на це через поширену тезу про те, що український контрнаступ не мав значного прориву. Про це сказав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у випуску подкасту видання Telegraph.

Йдеться про найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морську перемогу в Чорному морі.

«Дещо суттєве сталося влітку, а саме те, що українці майже всіх здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії і відкрили коридор для розблокування торгівлі», – зауважує Снайдер.

За його словами, деякі західні медіа висвітлювали це досягнення ЗСУ, але загалом люди у країнах Європи чекали якихось інших значущих здобутків.

«Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось значуще, а саме – морська перемога», – каже історик.

До того ж, оглядач видання Telegraph, колишній капітан фрегата Королівського флоту Великої Британії Том Шарп наголошує, що Україна здобула масштабну морську перемогу, не маючи власного військово-морського флоту.

За його оцінками, контроль Росії над Севастополем слабшає, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту. Шарп також каже, що українські атаки на Чорноморський флот мають величезний моральний вплив на росіян.

Нагадаємо, британська розвідка назвала проблеми Чорноморського флоту РФ.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна принципово змінила ситуацію в Чорному морі.

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Теги: Тімоті Снайдер контрнаступ перемога українці

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