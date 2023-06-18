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Міноборони закупало кевларові шоломи учотиридорога – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони закупало кевларові шоломи учотиридорога – ЗМІ
Журналісти зазначають, що цивільні установи купують ці шоломи значно дешевше
фото з відкритих джерел

За закупівлі відповідали ексзаступник Міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель Богдан Хмельницький

Кілька днів тому Міноборони оприлюднило дані про закупівлю у травні 2022 року кевларових шоломів PASGT по 468 доларів за штуку. У іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували 132 долари. Про це повідомили Наші Гроші.

Журналісти зазначають, що цивільні установи також купують ці шоломи значно дешевше. Наприклад, Тростянецька міська рада Сумської області купила їх по 9 900 гривень, тобто близько $270. А виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 9 000 гривень, або $250.

Міноборони закупало кевларові шоломи учотиридорога – ЗМІ фото 1

«Закон про прозорість незбройних закупівель передбачає, що назва постачальника закривається від оприлюднення. Щоб це не створювало ризики того, що рашисти або нанесуть удар по потужностям постачальника, або перешкоджатимуть йому за кордоном. Тому невідомо хто продав Міноборони шоломи по таким дико різним цінам.

Але відомо, що за ці закупівлі відповідали ексзаступник Міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель МО Богдан Хмельницький. Вони зараз вже звільнені, оскільки перебувають у СІЗО і мають підозри від СБУ за закупівлі бронежилетів у березні минулого року по завищеній учетверо ціні», – ідеться в матеріалі.

Раніше Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства. 

Читайте також: За що «закрили» ексзаступника міністра оборони? Інтерв’ю із СІЗО

 

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