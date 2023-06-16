Амуніція для ЗСУ. Ексзаступник міністра оборони та його підлеглий отримали нову підозру

Посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року

Організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року. Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

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Товарознавча експертиза, ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн. Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

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На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах.

Ймовірно, мова йде про В'ячеслава Шаповалова та колишнього заступника держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимира Терещенка.

Нагадаємо, у лютому Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку. Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107млн грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Шаповалову інкримінували незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн. А Терещенка, який тоді був заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міноборони, звинуватили у заволодінні шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1,3 млн дол.