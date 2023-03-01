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Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки
фото з відкритих джерел

Держаудитслужба застерегла журналістів, депутатів і громадських діячів від спекулювання інформацією

Держаудитслужба України спростовувала інформацію, поширену у соціальних мережах і ЗМІ, про її «офіційні висновки» щодо результатів контрольного заходу в Міноборони. У відомстві закликали дочекатися завершення перевірки та офіційної публікації її результатів. Про це йдеться в заяві на сайті Держаудитслужби.

«ід початку проведення заходу державного фінансового контролю Держаудитслужба жодного офіційного коментаря чи висновку щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань до його завершення не оприлюднювала і не оприлюднюватиме. Інформування про результати контрольного заходу можливі виключно після його завершення!» - зазначено в заяві.

Відомство уточнило, що, відповідно до плану проведення заходів державного фінконтролю на IV квартал 2022 року, ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міноборони та військових формувань на сьогодні ще триває.

У зв'язку з цим Держаудитслужба застерегла журналістів, депутатів і громадських діячів від спекулювання інформацією.

До відома, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна послалася на дані Держаудитслужби при порівнянні цін закупівель продуктів харчування Держприкордонслужбою і Міноборони. За її словами, йдеться про «роміжні дані, які ДАСУ в робочому порядку надали міжвідомчій робочій групі з закупівлі харчування для військових – для врахування в роботі групи».

Нагадаємо, Міноборони оприлюднило контракти на харчування для армії.

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Теги: міністр Міноборони скандал харчування

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