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Махінації при закупівлі обладнання для кіностудії Довженка: НАБУ і САП скерували справу до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Махінації при закупівлі обладнання для кіностудії Довженка: НАБУ і САП скерували справу до суду
За умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року
фото з відкритих джерел

Вартість непоставленого та оплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн

23 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням колишніх головного інженера ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та генерального директора приватної компанії у розкраданні понад 4,4 млн грн. Дії обох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, ексдиректору ТОВ додатково інкримінують ч. 1 ст. 209 КК України. Про це повідомляє НАБУ.

Слідство встановило, що у листопаді 2018 року ДП «Кіностудія ім. О. Довженка» оголосило відкриті торги на закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання. Однак, до того тодішній гендиректор компанії домовився з головним інженером держпідприємства про «співпрацю». Її результатом стала перемога компанії у торгах та укладення з нею договору, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

За умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року. Цього не сталося, але колишній головний інженер доповів керівництву про інше, після чого держпідприємство сплатило приватній компанії за обладнання, яке не одержало. Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року та не в повному обсязі. Вартість непоставленого та оплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн. Заволодіння цими коштами й інкримінують обвинуваченим.

Про підозру особам повідомили у вересні 2022 року. 14 березня 2023 року колишньому гендиректору приватної компанії змінили повідомлення про підозру, додатково інкримінувавши ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація коштів). Того ж дня розслідування завершили.

Нагадаємо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку 2-22 – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

До слова, Служба безпеки України нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні «акції протесту». Фігурантом є заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України». 

 

Теги: НАБУ САП кіностудія

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