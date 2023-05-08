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У Європі сповільнюються закупівлі газу. Bloomberg назвав причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Європі сповільнюються закупівлі газу. Bloomberg назвав причину
Сильна залежність від зрідженого природного газу робить Європу надзвичайно вразливою перед коливаннями на ринку
фото ілюстративне

Покупці газу чекають нижчих цін

Закупівлі природного газу, необхідного для поповнення сховищ в Європі, проходять повільніше, ніж зазвичай в цю пору року, незважаючи на нещодавнє зниження цін, при цьому деякі покупці роблять ставку на подальше падіння. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ціни на базові ф'ючерси в Європі впали до рекордних рівнів, що спостерігалися минулого літа, але цього було недостатньо, щоб стимулювати закупівлі газу, хоча обсяги його споживання повільно відновлюються після кризових мінімумів. Упевненість у тому, що ціни продовжать знижуватися, змушує багатьох покупців сповільнювати поповнення запасів напередодні наступної зими», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поповнення запасів палива відстає від середнього показника за п'ять років після того, як Європа закінчила зиму з великими запасами, та різкого похолодання у квітні.

Скорочення споживання палива означає, що глобальних запасів на даний момент достатньо для покриття попиту в Європі, навіть за умови скорочення поставок газу з РФ. Але виробники і трейдери попереджають, що криза ще не закінчилася, й відстрочене і повільне відновлення обсягів споживання газу може порушити крихкий ринковий баланс.

Прогнозується, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, що більш ніж на 70% нижче за нинішній рівень, але навіть якщо це відбудеться, низькі ціни не протримаються довго, сказав він.

Директор з продажів швейцарської енергетичної компанії MET Holding AG Клаус Райніш зазначив, що сильна залежність від зрідженого природного газу, який замінив російське трубопровідне паливо, робить Європу надзвичайно вразливою перед коливаннями на ринку.

Через швидке зростання споживання газу в промисловості та пожвавлення попиту в Азії аналітики від Goldman Sachs Group Inc. до Boston Group Consulting допускають стрибок ціни понад 100 євро.

До слова, раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік.

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Теги: газ Європа

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