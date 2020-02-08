Упродовж поточної доби російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню



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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Від початку доби 8 лютого збройні формування один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил, але при цьому застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Оріхове із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм – 12 снарядів та з мінометів калібру 120 мм – 16 мін», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Також пресслужба ООС інформує, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.