Глава МЗС Данії ознайомився з роботою КПВВ «Майорське» на Донбасі



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Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод Фото ООС

Українська сторона повідомила міністру про випадки порушення Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод і данська делегація відвідали район проведення операції Об’єднаних сил і прослідкували за роботою КПВВ «Майорське».

Про це повідомили у штабі ООС.

Як зазначається, у ході робочого візиту заступник командувача операції об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив Йеппе Кофода з інформацією щодо розвитку безпекової ситуації та дій незаконних збройних формувань.

У штабі ООС додали, що генерал-майор розповів міністру про порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ та продовження обстрілів.

Крім цього, міністру закордонних справ Данії показали роботу КПВВ «Майорське», а саме процес проведення контрольних операцій відносно осіб, що перетинають лінію розмежування.