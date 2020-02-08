Глава МЗС Данії ознайомився з роботою КПВВ «Майорське» на Донбасі
Українська сторона повідомила міністру про випадки порушення Мінських домовленостей
Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод і данська делегація відвідали район проведення операції Об’єднаних сил і прослідкували за роботою КПВВ «Майорське».
Про це повідомили у штабі ООС.
Як зазначається, у ході робочого візиту заступник командувача операції об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив Йеппе Кофода з інформацією щодо розвитку безпекової ситуації та дій незаконних збройних формувань.
У штабі ООС додали, що генерал-майор розповів міністру про порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ та продовження обстрілів.
Крім цього, міністру закордонних справ Данії показали роботу КПВВ «Майорське», а саме процес проведення контрольних операцій відносно осіб, що перетинають лінію розмежування.