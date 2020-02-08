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    Події в Україні

    Глава МЗС Данії ознайомився з роботою КПВВ «Майорське» на Донбасі

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    Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод&nbsp; - Глава МЗС Данії ознайомився з роботою КПВВ «Майорське» на Донбасі
    Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод 
    Фото ООС

    Українська сторона повідомила міністру про випадки порушення Мінських домовленостей

    Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод і данська делегація відвідали район проведення операції Об’єднаних сил і прослідкували за роботою КПВВ «Майорське».

    Про це повідомили у штабі ООС.

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    Як зазначається, у ході робочого візиту заступник командувача операції об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив Йеппе Кофода з інформацією щодо розвитку безпекової ситуації та дій незаконних збройних формувань.

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    У штабі ООС додали, що генерал-майор розповів міністру про порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ та продовження обстрілів.

    Крім цього, міністру закордонних справ Данії показали роботу КПВВ «Майорське», а саме процес проведення контрольних операцій відносно осіб, що перетинають лінію розмежування. 

    МЗС міністр КПВВ Данія
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