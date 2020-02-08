Для Військово-Морських Сил України почали будувати два бойових катера



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ДЛЯ ВМС будуватимуть броньований артилерійський катер проекту 58155 та десантно-штурмовий катер проекту 58503

Кораблі будуватимуть на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»

У Києві сьогодні, 8 лютого, на ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» заклали два чергових бойових катери для Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це йдеться на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.

Зазначається, що будуватимуть броньований артилерійський катер проекту 58155 та десантно-штурмовий катер проекту 58503.

Нагадаємо, Україна завершила експертизу катера «Бердянськ», який повернула Росія.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

Як повідомлялося, Збройні сили України завершили перший етап реформування за стандартами НАТО.

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