Минулої доби російські окупанти тричі порушили перемир’я
Окупанти вчора тричі зривали «тишу», біля Водяного працював снайпер
За минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Упродовж минулої доби, 14 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні.
Так, у районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.
Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.
Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.
Нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.
Як повідомлялося, 14 листопада окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомету.