Росія знайшла винуватих у нестачі води в окупованому Криму

Причиною дефіциту води на півострові можуть бути неправильні прилади обліку та люди, які «спеціально ламають або псують прилади обліку та поливають свої городи», - Хуснуллін

Ключова проблема втрат ㅡ це крадіжки води самими кримчанами, ㅡ віцепрем'єр Росії

Головна причина дефіциту води на окупованому півострові ㅡ«крадіжки» води самими кримчанами. Про це заявив віцепрем'єр Росії та призначений Кремлем «куратор» Криму Марат Хуснуллін російським журналістам.

«Ключова проблема втрат ㅡ це крадіжки. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір», ㅡ сказав Хуснуллін.

На його думку, причиною дефіциту води на півострові можуть бути неправильні прилади обліку та люди, які «спеціально ламають або псують прилади обліку та поливають свої городи».

«У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки завгодно», ㅡ заявив «куратор» Криму.

Водночас Марат Хуснуллін зазначив, що на деяких ділянках в анексованому Криму мережі подачі води зносилися на 70%, а вода просто витікає в землю. За даними окупаційної влади, втрати води на водоканалах сягають 50%.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

Крім того, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

У листопаді в окупованому Криму почали будувати новий водогін для Сімферополя.

Нагадаємо, після окупації Криму Україна перекрила канал, яким вода з материкової частини потрапляла на півострів. Цим забезпечували до 85% потреб півострова в прісній воді.

Підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. З 7 вересня частині населення почали подавати воду суворо за годинами.