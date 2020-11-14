В українській армії за минулу добу коронавірус виявили майже у 180 військовослужбовців

Загалом на коронавірус хворіють 2494 осіб

У Збройних силах України за минулу добу короанвірус виявили у 179 військовослужбовців, загалом хворіють 2494 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу від коронавірусу померли двоє осіб.

Всього за час пандемії одужало 5230 осіб, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 30 осіб.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 27 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи.

Як повідомлялося, в українській армії протягом 12 листопада від коронавірусу помер військовослужбовець.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.