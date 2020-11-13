Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху

Наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби

Росія вербує на Донбасі найманців з громадянством РФ для створення «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання у Нагірному Карабаху. Про це під час брифінгу 13 жовтня повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі», – повідомила речниця.

За словами Шевченко, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих «миротворчих» підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.